Ucraina Kellogg | Accordo di pace davvero vicino Restano due nodi | Donbass e centrale di Zaporizhzhia

Un’intesa per porre fine alla guerra in Ucraina sarebbe “davvero vicina”. A sostenerlo è Keith Kellogg, inviato speciale uscente del presidente Donald Trump per il dossier ucraino, secondo cui i negoziati sono ormai “negli ultimi 10 metri”, la fase più difficile ma anche quella decisiva. Intervenendo alla Ronald Reagan Presidential Library and Museum di Simi Valley, in California, Kellogg – che lascerà il suo incarico a gennaio – ha spiegato che sul tavolo restano due questioni centrali: il futuro della regione del Donbass, cuore territoriale del conflitto, e la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, oggi sotto controllo russo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ucraina, Kellogg: “Accordo di pace davvero vicino. Restano due nodi: Donbass e centrale di Zaporizhzhia”

