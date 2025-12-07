Ucraina flash mob di +Europa alla prima del Teatro alla Scala a Milano
Il partito +Europa ha annunciato un flash mob a Milano, davanti al Teatro alla Scala dove oggi va in scena la prima con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, per richiamare l’attenzione sulla situazione in Ucraina e sulla guerra che il Paese sta combattendo contro la Russia ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica Vai su X
Guerra in Ucraina, le news del 7 dicembre 2025 | Mosca gela le trattative e lancia missili su Kiev. Alta la tensione nei paesi di confine Link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, flash mob di +Europa alla prima del Teatro alla Scala a Milano - Il partito +Europa ha annunciato un flash mob a Milano, davanti al Teatro alla Scala dove oggi va in scena la prima con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, per richiamare l’attenzione sulla ... Da tg24.sky.it
Roma, flash mob +Europa e Meglio Legale: fermati attivisti - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Lo riporta video.sky.it
Meloni vede Orbán: Ucraina, agenda europea e migranti al centro del colloquio - Un incontro di un'ora a Palazzo Chigi per "mettere a fuoco le prospettive delle relazioni bilaterali e di avere uno scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale". Come scrive ilfoglio.it