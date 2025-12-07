Il partito +Europa ha annunciato un flash mob a Milano, davanti al Teatro alla Scala dove oggi va in scena la prima con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, per richiamare l’attenzione sulla situazione in Ucraina e sulla guerra che il Paese sta combattendo contro la Russia ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Ucraina, flash mob di +Europa alla prima del Teatro alla Scala a Milano