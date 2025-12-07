Ucraina ancora sotto attacco raffica di missili e droni Kremenchuk al buio

Roma, 7 dicembre 2025 – Ancora un attacco su vasta scala in Ucraina dopo i raid di ieri. Anche stanotte la Russia ha lanciato una maxi operazione contro le infrastrutture di Kiev. Secondo l’aeronautica ucraina sono stati dispiegati 242 droni e 5 missili balistici, tre Kinzhal e due Iskander, di cui una gran parte è stata abbattuta dalla difesa. Sono comunque decine i droni arrivati a terra: 14 le località colpite. Presa di mira in particolare la città di Kremenchuk, dove elettricità, acqua e riscaldamento sono saltate a più riprese. Le sirene di allarme sono suonate anche in alcune zone della Polonia orientale, vicino al confine ucraino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina ancora sotto attacco, raffica di missili e droni. Kremenchuk al buio

News recenti che potrebbero piacerti

Diario di viaggio nella città ucraina, assediata sul fronte militare e identitario, sotto la censura di Kiev che ne cancella il passato. Il rischio di una crisi demografica e sociale irreversibile post-conflitto. ? È online l'articolo di Livio Maone Vai su X

RIVEDI "IL GRANDE GIOCO" Sotto la lente del Direttore di Domino Dario Fabbri la postura del Vecchio Continente riguardo il conflitto in Ucraina; e soprattutto le prospettive, una volta che cesseranno le ostilità. - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina ancora sotto un massiccio attacco: droni e missili ipersonici sulla regione di Kiev - Droni e missili ipersonici sulla regione di Kiev, massiccio attacco russo nella notte: colpite due centrali elettriche e anche una stazione a Fastiv. Riporta corrierenazionale.it

Kiev sotto attacco, raffica di missili e droni. Ucraina rivendica: "Colpite due petroliere flotta fantasma russa nel Mar Nero" - Russia: "Nostre truppe avanzano a Pokrovsk" Ancora raid della Russia sull'Ucraina. Si legge su msn.com

Raffica di missili e droni sull'Ucraina - La Russia ha lanciato un attacco notturno su larga scala contro diverse città ucraine, con missili e droni, causando almeno tre feriti nella regione di Kiev oltre a danni all'infrastruttura ferr ... Come scrive msn.com

Guerra Ucraina. Zelensky parla con Witkoff, lunedì sarà a Londra. Maxi attacco russo su Kiev, lanciati oltre 650 droni - Guerra Ucraina, oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione di Kiev. Scrive ilmattino.it

Ucraina: massiccio attacco aereo russo, tre feriti regione Kiev - Le forze russe hanno lanciato una raffica di missili e decine di droni, in particolare verso città alla periferia della capitale ... Scrive msn.com

UCRAINA - Attacco russo con raffica di missili e droni nella regione di Kiev - Un attacco russo con una raffica missili e droni ha colpito stanotte la regione di Kiev. Scrive napolimagazine.com