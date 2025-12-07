Uccisa in casa Nazif dal giudice | L’omicidio? Non ricordo nulla Meglio morire che tornare in cella

"L’omicidio? Non ricordo nulla. Il tentato suicidio? Preferivo uccidermi che tornare in carcere". Sono state alcune delle frasi pronunciate davanti al gip da Nazif Muslija, l’operaio macedone di 50 anni accusato di aver massacrato la moglie Sadjide, 49 anni, anche lei operaia macedone, con un tubo metallico, la mattina del 3 dicembre, nella casa di via Garibaldi a Pianello Vallesina di Monte Roberto. Ieri, in tribunale a Macerata, si è svolta l’udienza di convalida. L’uomo, operaio di una ditta di infissi, dopo il fermo per omicidio volontario aggravato, era in videocollegamento dal carcere di Montacuto, ad Ancona, dove è stato trasferito venerdì, dopo che nel pomeriggio di giovedì era stato portato al pronto soccorso di Camerino, in seguito al tentativo di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

