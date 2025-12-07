Uccide la nonna a martellate il 30enne interrogato | Non sopportavo più di essere deriso
Lorenzo Vitali interrogato in Questura dopo l'omicidio della nonna ha detto agli inquirenti: "Non sopportavo più di essere deriso dai miei famigliari". 🔗 Leggi su Fanpage.it
