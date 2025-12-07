Uccide la figlia disabile a Corleone e si suicida Lucia Pecoraro ha lasciato una lettera chiedendo scusa

A Corleone una donna, Lucia Pecoraro, ha ucciso la figlia disabile e poi si è suicidata. Per spiegare il suo gesto, ha lasciato una lettera. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Uccide la figlia disabile a Corleone e si suicida, Lucia Pecoraro ha lasciato una lettera chiedendo scusa

