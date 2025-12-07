Uccide la figlia disabile a Corleone e si suicida la lettera prima del gesto | Non ce la faccio più

Tgcom24.mediaset.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 78enne, che aveva perso il marito otto mesi fa, ha lasciato una missiva in cui chiede "perdono a tutti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

uccide la figlia disabile a corleone e si suicida la lettera prima del gesto non ce la faccio pi249

© Tgcom24.mediaset.it - Uccide la figlia disabile a Corleone e si suicida, la lettera prima del gesto: "Non ce la faccio più"

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Stava guardando le foto di donne nude mentre guidava”: camionista travolge e uccide un 46enne. La rabbia della figlia della vittima: “Sapevi di poter uccidere”

Uccide la moglie e un figlio, preso dopo la fuga: ammazzati a colpi di pietra. Gravissima l’altra figlia

Benevento, uccide la moglie Elisa e il figlio di 15 anni con un sasso: fermato dopo una fuga di 13 ore. In fin di vita la figlia 16enne

uccide figlia disabile corleoneMamma uccide la figlia disabile strangolandola con una corda, poi si impicca. Il dramma a Corleone - Il sindaco sulla vittima: “Oltre all'autismo, ultimamente aveva anche problemi fisici” ... Segnala quotidiano.net

uccide figlia disabile corleoneMamma uccide la figlia disabile e si toglie la vita: dramma nel centro storico di Corleone - Mamma uccide la figlia disabile e poi si suicida: tragedia familiare nel centro storico di Corleone. Secondo notizie.it

uccide figlia disabile corleoneDramma familiare a Corleone, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita - Dramma familiare in Sicilia: una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone, nel centro storico in paese. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Uccide Figlia Disabile Corleone