Uccide la figlia disabile a Corleone e si suicida la lettera prima del gesto | Non ce la faccio più

La 78enne, che aveva perso il marito otto mesi fa, ha lasciato una missiva in cui chiede "perdono a tutti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uccide la figlia disabile a Corleone e si suicida, la lettera prima del gesto: "Non ce la faccio più"

