Ubriaco blocca un autobus per 40 minuti poi si scaglia contro i carabinieri

Un autobus fermo per più di mezz'ora. Sabato sera, vero le ore 20:00, in via di Val Cannuta, un uomo, in forte stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, ha impedito la partenza di un autobus Atac – linea 546 - causando ritardi per 40 minuti circa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ubriaco aggressivo blocca un bus e si rifiuta di scendere al capolinea

TVA Sicilia. . Catania. Ubriaco alla guida della sua auto viene bloccato dalla Polizia in Piazza Università. - facebook.com Vai su Facebook

Ubriaco impedisce ad autobus di partire, denunciato - Ieri sera, vero le ore 20, in via di Val Cannuta, un uomo, in forte stato di alterazione dovuta all'abuso di alcol, ha impedito la partenza di un autobus Atac - Segnala msn.com

Il genio del giorno, l’uomo che è salito sull’autobus e ha bloccato il mezzo pretendendo di dormire sui sedili - Un ragazzo di 23 anni, completamente ubriaco e senza biglietto, è salito sull’autobus pretendendo di dormire, tra lo stupore e l’indignazione degli altri passeggeri. Da blitzquotidiano.it

Ubriaco sul bus blocca la corsa: 23enne denunciato a Merano - Un giovane, salito sul bus senza biglietto e in evidente stato di ebbrezza, ha interrotto il servizio pubblico bloccando per diversi minuti la corsa alla stazione ferroviaria centrale. Segnala altoadige.it