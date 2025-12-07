Twilight un gruppo di vigili del fuoco trasforma un intervento in una scena del film | il video è meraviglioso

Quando si dice che la creatività non ha confini. Un gruppo di vigili del fuoco di Pender Island, una piccola isola della British Columbia in Canada, ha deciso di prendersi una pausa dalla routine quotidiana per dedicarsi a un progetto decisamente inaspettato: ricreare con meticolosa precisione la leggendaria scena del baseball dal primo film di Twilight. Il risultato è diventato un fenomeno virale che ha conquistato internet, raccogliendo oltre 13 milioni di visualizzazioni in poche ore. La scena in questione è quella che ogni fan della saga vampiresca conosce a memoria: i Cullen che giocano a baseball durante un temporale, con movimenti sovrumani, salti impossibili e un’atmosfera cinematografica mozzafiato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

