Tuttosport – Tocco palese ci stiamo complicando la vita Atalanta troppo brutta

2025-12-07 00:31:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: VERONA – “ Non parlo mai degli arbitri, sbagliare è umano. Ma sinceramente è evidente che il giocatore tocca, è troppo palese. C’è il Var per semplificare le cose, sembra che ci stiamo davvero complicando la vita. Basterebbe vedere, c’è il tocco. Magari non cambia la direzione ma il tocco è palese e cambia il risultato di una partita perché poi magari andavamo sul 2-1 e invece siamo andati sul 3-0. Mi dispiace. Detto questo brutta prestazione e ci assumiamo e mi assumo le responsabilità di quel che è successo oggi, non abbiamo capito che tipo di partita doveva essere oggi “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

