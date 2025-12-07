Tuttosport – con lui è tutto un altro Milan
2025-12-07 12:47:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: MILANO – Anche giovedì sera Christian Pulisic ha dimostrato perché è un giocatore assolutamente fondamentale per questo Milan. Nei dieci minuti giocati (come previsto dal piano gara di Massimiliano Allegri a prescindere dal gol di Zaccagni), l’americano ha avuto la palla del potenziale 1-1 senza però riuscire a calciare con forza (bravo Mandas a deviare in angolo) e ha generato parecchi pericoli. L’americano è una sorta di talismano per Allegri, perché quando Pulisic segna, il Milan vince sempre. Ad oggi, il dato ci dice che con i suoi sette gol tra campionato e Coppa Italia, Pulisic è un fattore preponderante per i rossoneri perché non solo ha una capacità realizzativa da attaccante vero, ma sa anche essere l’uomo di raccordo tra il resto della squadra e il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
