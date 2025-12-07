Tutto in una notte | così la Red Bull ha rimesso le ali alla macchina di Verstappen
La pole di Max ad Abu Dhabi è anche merito del lavoro del team che ha restituito trazione alla RB21 trovando il giusto mix di correzioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
