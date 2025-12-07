Nel cuore della notte un violento incidente ha sconvolto la circolazione lungo la Gardesana, suscitando paura tra gli automobilisti in transito. L’episodio ha evidenziato la pericolosità di alcune curve particolarmente strette e l’importanza di guidare con prudenza, specialmente nelle ore notturne. Il conducente coinvolto, un uomo di 43 anni, è stato soccorso e trasferito in ospedale per accertamenti. L’incidente si è verificato intorno all’1 di domenica 7 dicembre, all’altezza della curva “Sas del Diaol” sulla strada statale 45bis. Il mezzo ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, riducendo l’auto a un cumulo di lamiere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tutto distrutto”. Orrore in strada, incidente da brividi: “Si è schiantato così”