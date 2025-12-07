Tutti i ragazzi protagonisti dell’Erasmus
Nei giorni scorsi, all’interno della sede centrale dell’istituto di istruzione secondaria superiore "Città di Sansepolcro" (nella foto la dirigente Emilia Marocco) i ragazzi protagonisti del progetto e i loro docenti hanno presentato le fasi progettuali e le risultanze del percorso Erasmus+ KA122SCH, svolto a partire dagli ultimi mesi del 2024, per poi proseguire fino a marzo di quest’anno. La presentazione è stata rivolta alle classi seconde e terze dell’istituto e sarà ripetuta venerdì 12 dicembre in giunta comunale a Sansepolcro. Il progetto, che ha a tema l’ ambiente e la sostenibilità, ha visto la partecipazione di venti studenti selezionati, che hanno studiato e approfondito con esperti l’aspetto della sostenibilità del Lago di Montedoglio, a partire dal suo ecosistema, fino alla definizione di buone pratiche di comportamento, con l’obiettivo finale di migliorare la propria appartenenza alla Valtiberina e confrontarsi su questo aspetto con partner europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Chivu: "Esultanza alla Chivu? Non so, cosa ho fatto? Non mi ricordo. Apoteosi sul 4-0? Io sono felice per i miei ragazzi, sono felice per quello che fanno tutti i giorni. Ah eccola, sono il solito cretino. Mi godo un gruppo fantastico. Conosco l'Inter da tanti anni, so Vai su X
Stasera festeggiamo i nostri ragazzi che hanno compiuto 18 anni. Sono ben 268 i nati nel 2007! Un momento di festa a Villa La Magia per dargli il benvenuto ufficiale nella nostra comunità. Quello che dico sempre, ai ragazzi ma anche a tutti, me stesso compr - facebook.com Vai su Facebook
Tutti i ragazzi protagonisti dell’Erasmus - Nei giorni scorsi, all’interno della sede centrale dell’istituto di istruzione secondaria superiore "Città di Sansepolcro" (nella foto la dirigente ... lanazione.it scrive