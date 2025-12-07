Nei giorni scorsi, all’interno della sede centrale dell’istituto di istruzione secondaria superiore "Città di Sansepolcro" (nella foto la dirigente Emilia Marocco) i ragazzi protagonisti del progetto e i loro docenti hanno presentato le fasi progettuali e le risultanze del percorso Erasmus+ KA122SCH, svolto a partire dagli ultimi mesi del 2024, per poi proseguire fino a marzo di quest’anno. La presentazione è stata rivolta alle classi seconde e terze dell’istituto e sarà ripetuta venerdì 12 dicembre in giunta comunale a Sansepolcro. Il progetto, che ha a tema l’ ambiente e la sostenibilità, ha visto la partecipazione di venti studenti selezionati, che hanno studiato e approfondito con esperti l’aspetto della sostenibilità del Lago di Montedoglio, a partire dal suo ecosistema, fino alla definizione di buone pratiche di comportamento, con l’obiettivo finale di migliorare la propria appartenenza alla Valtiberina e confrontarsi su questo aspetto con partner europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti i ragazzi protagonisti dell’Erasmus