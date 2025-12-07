Tutti gli ex di Federica Pellegrini da Luca Marin a Filippo Magnini colleghi tra amore e tradimenti

Dopo la fine della relazione con Luca Marin, Federica Pellegrini intraprese una storia con Filippo Magnini, nuotatore e collega di gare. Questa relazione fu ampiamente seguita dai media, sia per la popolarità di entrambi che per la loro vicinanza sul podio e negli eventi sportivi. La loro storia durò diversi anni ed ebbe momenti di grande visibilità, tra interviste e apparizioni pubbliche. Nonostante la forte passione, la coppia scelse di separarsi: due caratteri forti, due carriere parallele, e l'inevitabile complessità di gestire vita sentimentale e professionale ad altissimi livelli.

