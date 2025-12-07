Turisti israeliani a Brindisi sputano e insultano un gruppo di manifestanti per la Palestina | Vi uccido
Tensione a Brindisi dove venerdì scorso alcuni croceristi israeliani hanno incrociato un gruppo di manifestanti per la Palestina che poco prima avevano organizzato un sit-in davanti al porto. In un video diffuso sui social si vede una turista scagliarsi contro dei ragazzi seduti a un bar. Dopo seguono sputi, insulti omofobi e minacce: "Vi uccido!". 🔗 Leggi su Fanpage.it
