Turisti israeliani a Brindisi sputano e insultano un gruppo di manifestanti per la Palestina | Vi uccido

Tensione a Brindisi dove venerdì scorso alcuni croceristi israeliani hanno incrociato un gruppo di manifestanti per la Palestina che poco prima avevano organizzato un sit-in davanti al porto. In un video diffuso sui social si vede una turista scagliarsi contro dei ragazzi seduti a un bar. Dopo seguono sputi, insulti omofobi e minacce: "Vi uccido!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Blitz degli attivisti pro Palestina all’aeroporto di Napoli: la protesta contro l’arrivo di turisti israeliani – Video

Corfù, 250 persone in protesta contro approdo crociera Crown Iris con a bordo turisti israeliani: “Sionisti assassini non benvenuti” - VIDEO

Turisti israeliani a Brindisi sputano e insultano un gruppo di manifestanti per la Palestina: “Vi uccido”

Insulti, minacce a distanza di morte, e persino uno scontro fisico tra i turisti israeliani arrivati questi mattina a Brindisi, con la nave Crown Iris, e un gruppo di manifestanti per Gaza. È stato necessario l’intervento delle forze di polizia dopo lo sbarco per evitare u - facebook.com Vai su Facebook

Turisti israeliani a Brindisi sputano e insultano un gruppo di manifestanti per la Palestina: “Vi uccido” - Tensione a Brindisi dove venerdì scorso alcuni croceristi israeliani hanno incrociato un gruppo di manifestanti per la Palestina che poco prima avevano ... Scrive fanpage.it

Brindisi, crocieristi israeliani reagiscono alle provocazioni del comitato Pro Palestina - Tensione a Brindisi tra crocieristi israeliani e attivisti pro Palestina. Riporta trmtv.it

Proteste pro-Palestina: scontri con turisti israeliani a Brindisi e disordini durante tour della torcia olimpica - Un gruppo di manifestanti ha protestato contro l'arrivo di una nave da crociera israeliana nel porto di Brindisi. Riporta msn.com