Turisti israeliani a Brindisi sputano e insultano un gruppo di manifestanti per la Palestina | Vi uccido

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione a Brindisi dove venerdì scorso alcuni croceristi israeliani hanno incrociato un gruppo di manifestanti per la Palestina che poco prima avevano organizzato un sit-in davanti al porto. In un video diffuso sui social si vede una turista scagliarsi contro dei ragazzi seduti a un bar. Dopo seguono sputi, insulti omofobi e minacce: "Vi uccido!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

