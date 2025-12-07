Turismo green | mete eco-friendly da scoprire in Europa

Viaggiare in modo sostenibile è possibile Negli ultimi anni, il turismo green è passato da nicchia a vera.

Turismo green a Bucchianico: in arrivo un’area per la sosta dei visitatori

Turismo sostenibile, Cervia è stata selezionata tra le migliori 100 destinazioni 'green' al mondo

Foreste da salvare, sentieri rinati e turismo green: il nuovo volto delle aree protette bolognesi

Hotel Ristorante Corsini, nel cuore di Pavullo nel Frignano, presenta il suo progetto dedicato a un’idea di turismo green: camere completamente rinnovate, dotate di tecnologia moderna e numerosi comfort, unite alla nostra ospitalità storica. Un soggiorno sost - facebook.com Vai su Facebook

Scopri i viaggi più green del 2025: mete eco-friendly ed esperienze sostenibili a prezzi stracciati - Nel panorama globale del turismo, i viaggi sostenibili nel 2025 si affermano come tendenza predominante, superandolo lo status di nicchia. Secondo blitzquotidiano.it

Le mete del turismo green e d’avventura sul podio dei World Travel Awards 2024 - Quest’anno i World Travel Awards (WTA), considerati gli Oscar del Turismo, hanno brillato di una luce particolare, ponendo l’accento anche sul turismo green e d’avventura. Segnala siviaggia.it

Giornata della Terra: 15 mete green per un viaggio responsabile - La Giornata della Terra celebra ogni 22 aprile la bellezza e la fragilità del nostro pianeta, ma è tutto il mese di aprile ad essere dedicato all’eco-consapevolezza e al turismo responsabile. Scrive panorama.it