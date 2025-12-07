Tunisia protesta contro il governo dopo l’arresto di tre attivisti | L’opposizione non è un crimine
Centinaia di persone hanno manifestato ieri nella capitale tunisina contro il governo con lo slogan “ l’opposizione non è un crimine “, chiedendo il rilascio degli attivisti incarcerati. La manifestazione a Tunisi è stata indetta dopo i recenti arresti di tre esponenti dell’opposizione condannati per “cospirazione” contro lo Stato. Decine di critici di Saied sono stati perseguiti o incarcerati, anche con accuse legate al terrorismo e in base a una legge promulgata dal presidente nel 2022 per vietare la “diffusione di notizie false”. I manifestanti hanno esposto i ritratti di molti di loro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
