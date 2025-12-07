Tunisia a tutta repressione Stretta di Saied sul dissenso
In Tunisia, ogni giorno che passa il vento della repressione si fa sempre più forte, occupa le istituzioni, le stanze di chi si oppone all’attuale regime autoritario del presidente della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La stretta della Tunisia: meno partenze e più espulsioni - Un rapporto di Amnesty International denuncia le violazioni dei diritti umani ai danni dei profughi. Come scrive avvenire.it
Calo sbarchi dalla Tunisia, il report: “Da arresti a deportazioni, i soldi italiani e Ue usati per finanziare la repressione” - L’ennesimo naufragio nel Mediterraneo coincide con la presentazione di un nuovo rapporto che denuncia la “faccia nascosta” del calo degli sbarchi: la ... Come scrive ilfattoquotidiano.it