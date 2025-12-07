Tulipani per Matteo | piantati 1.500 bulbi

Una sessantina di persone ieri mattina si sono presentate in via Poiano per partecipare alla messa a dimora di altri 1500 bulbi che hanno arricchito il cammino dei tulipani dedicato alla memoria di Matteo Incerti, giornalista, scrittore e ricercatore deceduto il 14 agosto 2022 a soli 50 anni. L’iniziativa è stata proposta dalla famiglia che ha acquistato i bulbi ed è stata accolta con favore dall’amministrazione comunale di Albinea che ha collaborato alla sua realizzazione. Al ritrovo in via Poiano erano presenti i genitori e il fratello di Matteo, la sindaca Roberta Ibattici, il botanico Ugo Pellini, il consigliere comunale albinetano Corrado Ferrari, grande amico di Matteo e altre persone che hanno preso parte a un evento per mantenere vivo il ricordo di Incerti che aveva molto a cuore la storia di Albinea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

