tu si que vales quanto ha vinto key la ferrera e quanto guadagna davvero il vincitore

Kay La Ferrera, giovane illusionista romano di 10 anni, è il vincitore della dodicesima edizione di Tu sì que vales. Il bambino ha conquistato il pubblico grazie a un numero di magia e mentalismo che ha colpito per precisione e intensità, ottenendo il 38,68% dei voti nella superfinale. La sua vittoria è arrivata nonostante l’assenza in studio nella serata conclusiva, a causa dell’orario notturno: a ritirare il premio è stata la madre, che ha ricevuto il montepremi da 100.000 euro in gettoni d’oro. La finale e il percorso nel programma. La puntata del 6 dicembre ha riunito 16 finalisti, suddivisi in quartine e poi in sfide dirette per conquistare la superfinale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
