Tú sí que vales contro Ballando con le stelle | chi ha vinto la serata
Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, l'undicesima puntata di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.666.000 individui all'ascolto pari al 25.6% di share (Ballando. Tutti in pista: 3.486.000 - 19.9%). Su Canale5 la finale di Tú sí que vales - vinta da Kay La Ferrera - con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino ha totalizzato il 28.3% pari a una media di 3.727.000 affezionati, vincendo la serata e chiudendo in netta crescita (Buonanotte: 1.
