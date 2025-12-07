Tú sí que vales contro Ballando con le stelle | chi ha vinto la serata

Iltempo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, l'undicesima puntata di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.666.000 individui all'ascolto pari al 25.6% di share (Ballando. Tutti in pista: 3.486.000 - 19.9%). Su Canale5 la finale di Tú sí que vales - vinta da Kay La Ferrera - con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino ha totalizzato il 28.3% pari a una media di 3.727.000 affezionati, vincendo la serata e chiudendo in netta crescita (Buonanotte: 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

t250 s237 que vales contro ballando con le stelle chi ha vinto la serata

© Iltempo.it - Tú sí que vales contro Ballando con le stelle: chi ha vinto la serata

Altre letture consigliate

CANALE 5: STRISCIA SLITTA AL 2026, TU SI QUE VALES COPRE BALLANDO FINO ALLA FINALE

Ascolti tv sabato 29 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tú Sí Que Vales

BALLANDO: SUPER TRAPPOLA CONTRO LA FINALE DI TU SI QUE VALES. IL RETROSCENA

“Tu Si Que Vales”, Belen impeccabile con l’abito foulard. Ma Ferilli osa col tacco fluo - Nuova puntata di Tu Si Que Vales, che si avvicina sempre di più al gran finale. dilei.it scrive

Tú sí que vales, le anticipazioni della puntata di oggi, 14 ottobre - La terza puntata di Tú sí que vales, andata in onda su Canale 5 lo scorso 7 ottobre, ha raccolto davanti allo schermo televisivo ben 3. gazzetta.it scrive

Anticipazioni Tu Sì Que Vales, le esibizioni del 25 ottobre - Stasera, sabato 25 ottobre, torna in prima serata su Canale5 uno degli appuntamenti più attesi del weekend televisivo: Tu Sì Que Vales. Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: T250 S237 Que Vales