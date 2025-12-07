Tu Sì Que Vales chiude una stagione da record | Mediaset esulta e ringrazia Maria De Filippi
Mediaset ha diffuso una nota ufficiale per celebrare l’ennesima stagione trionfale di Tu Sì Que Vales, lo show del sabato sera guidato da Maria De Filippi. La finale di ieri ha confermato il dominio assoluto del programma, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e chiudere l’edizione con numeri impressionanti. L’ultimo appuntamento ha raccolto 3.727.000 spettatori, pari al 28.35% di share, che cresce ulteriormente sul target commerciale con un robusto 31.41%. Tra i più giovani, la percentuale sale fino al 36.33%, segnando un risultato particolarmente forte. Una stagione perfetta: undici vittorie su undici. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
