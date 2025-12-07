Tú Sí Que Vales 2025 trionfa Kay La Ferrera | il piccolo mago romano

È Kay La Ferrera, un giovanissimo mago di 10 anni originario di Roma, il dodicesimo vincitore italiano nella storia di Tú Sí Que Vales. Con talento, sicurezza e un carisma sorprendente per la sua età, il piccolo illusionista ha convinto il pubblico da casa, aggiudicandosi l’edizione 2025 del talent show di Canale 5 e portando a casa il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Un traguardo che lo colloca di diritto tra i protagonisti più giovani e promettenti visti sul palco del programma. Una finale combattuta fino all’ultimo voto. L’ultima puntata di Tú Sí Que Vales 2025 ha visto sfidarsi 16 finalisti, suddivisi in quattro round da quattro concorrenti ciascuno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Tú Sí Que Vales 2025, trionfa Kay La Ferrera: il piccolo mago romano

