Tu si Que Vales 2025 replica finale su La5 o Mediaset Extra ? Quando rivedere l’ultima puntata tv e in streaming

Tu si Que Vales 2025 replica finale, dove e quando rivedere l’ultima puntata. Nel 2025 Tu Si Que Vales è tornato con una dodicesima edizione piena di sorprese, cambiamenti e momenti virali. Ecco le novità principali: Paolo Bonolis entra al posto di Gerry Scotti, portando ironia e spontaneità. Confermati Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (giuria popolare) Il comico Giovannino resta protagonista delle gag. I conduttori sono Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Alla fine, il vincitore è stato Kay La Ferrera. Ma dove, come e quando rivedere le repliche di quest’anno. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Tu si Que Vales 2025 replica finale su La5 o Mediaset Extra ? Quando rivedere l’ultima puntata tv e in streaming

