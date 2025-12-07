Tu si que vales 2025 | Maria De Filippi Francesca Fagnani e Gemma Galgani | Video Witty Tv

Durante la Finale di Tu si que vales 2025 nella prima gara di lip-sync, Maria De Filippi si è esibita insieme a Francesca Fagnani sulle note di Siamo donne di Jo Squillo e Sabrina Salerno. Verso la fine dell’esibizione è entrata in studio, a grande sorpresa, per ballare in mezzo a loro, anche Gemma Galgani. Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tu si que vales 2025: Maria De Filippi, Francesca Fagnani e Gemma Galgani | Video Witty Tv

