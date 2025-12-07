Tu Si Que Vales 2025 classifica finale chi ha vinto l’ultima puntata

Tu Si Que Vales 2025 classifica finale. Siamo arrivati all’ultima puntata di Tu Si Que Vales 2025, in diretta live su Canale 5. Alla conduzione Giulia Stabile insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli ha giudicato i finalisti. La dodicesima edizione ha portato in finale 16 concorrenti, che si sono sfidati in discipline diverse: canto, danza, arti circensi, magia e sport estremi. Oltre al premio principale, è stato assegnato anche il Premio Freshness del valore di 30.000 euro in gettoni d’oro. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Tu Si Que Vales 2025 classifica finale, chi ha vinto l’ultima puntata

