Trump premia Stallone Gloria Gaynor e George Strait ai Kennedy Center Honors

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha premiato Sylvester Stallone, l’icona della disco music Gloria Gaynor e la leggenda del country George Strait, consegnando loro le medaglie dei Kennedy Center Honors durante una cerimonia speciale nello Studio Ovale. L’inquilino della Casa Bianca ha definito i tre artisti “tra i maggiori della loro generazione”, sottolineando come ciascuno di loro abbia “lasciato un segno nella vita degli americani”. Il video mostra i momenti della consegna delle onorificenze e le parole del presidente rivolte ai premiati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump premia Stallone, Gloria Gaynor e George Strait ai Kennedy Center Honors

