Trump parla il figlio | Gli Usa non sono l' idiota con il libretto degli assegni

Gli Stati Uniti non saranno "il grande idiota con il libretto degli assegni" per ciò che sta accadendo nel mondo. A dirlo Donald John Trump Jr., figlio maggiore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intervenuto a proposito dell'Ucraina durante la 23esima edizione del Doha Forum in Qatar, Donald J. Trump Jr. ha detto che per il popolo statunitense non è una priorità e che l'opinione pubblica statunitense non ha alcuna voglia "di finanziare tutto per tutti in tutto il mondo senza alcun beneficio diretto per se stessa". Le operazioni Usa nei Caraibi contro il traffico di droga costituiscono "un pericolo molto più grave e immediato per gli Stati Uniti rispetto a qualsiasi cosa stia accadendo in Ucraina e Russia", ha aggiunto, sottolineando che Washington vuole la pace in Ucraina ed esortando però l'Europa a "farsi avanti" e assumersi maggiore responsabilità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

