Trump Jr | possibilità di fine aiuti Kiev
17.40 "Dall'inizio dell'invasione russa ho sentito dire che la guerra in Ucraina era la priorità per i repubblicani. E ho sempre pensato che fosse strano perchè pur parlando direttamente con gli americani, non ho mai sentito dire nulla del genere. Non siamo gli idioti che firmano assegni". Queste le parole di Donald Trump Jr, lasciando intravedere la possibilità di una fine degli aiuti militari a Kiev da Washington, ma anche l'eventualità che il padre abbandoni il processo di pace in Ucraina. Lo riporta "Il Guardian". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
