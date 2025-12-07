«Per anni gli americani hanno firmato gli assegni. L’opinione pubblica americana ora non ha più voglia. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina ho sentito dire che la guerra in Ucraina era la priorità per i repubblicani. E ho sempre pensato che fosse strano perché, pur parlando direttamente con gli americani, non ho mai sentito dire nulla del genere. Non siamo gli idioti che firmano assegni».. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump Jr: "Ucraina? Americani stanchi di firmare assegni. L'Unione Europea non ha un piano"