Trump Jr | Ucraina? Americani stanchi di firmare assegni L' Unione Europea non ha un piano

Feedpress.me | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Per anni gli americani hanno firmato gli assegni. L’opinione pubblica americana ora non ha più voglia. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina ho sentito dire che la guerra in Ucraina era la priorità per i repubblicani. E ho sempre pensato che fosse strano perché, pur parlando direttamente con gli americani, non ho mai sentito dire nulla del genere. Non siamo gli idioti che firmano assegni».. 🔗 Leggi su Feedpress.me

trump jr ucraina americani stanchi di firmare assegni l unione europea non ha un piano

© Feedpress.me - Trump Jr: "Ucraina? Americani stanchi di firmare assegni. L'Unione Europea non ha un piano"

Altre letture consigliate

La svolta di Trump sull’Ucraina è solo retorica

Trump: "Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta"

Ucraina, sanzioni sul petrolio e summit rinviato: sorpresa a Mosca per lo ‘strappo’ di Trump

trump jr ucraina americaniUSA, Donald Trump jr. irrefrenabile a Doha: "Ucraina più corrotta della Russia". Ucraini al buio - Quattro morti nelle regioni di Chernihiv e Kharkiv per raid russi È di 4 morti in Ucraina il bilancio degli attacchi russi che con missili e droni hanno colpito il Paese dalla serata di sabato e poi a ... Scrive msn.com

trump jr ucraina americani“Ora basta!”. Ucraina, interviene Trump Jr: “Siamo stanchi di pagare assegni” - Donald Trump Jr ha sollevato dubbi sul futuro degli aiuti militari statunitensi all’Ucraina, evocando la possibilità che possano terminare presto. Secondo thesocialpost.it

trump jr ucraina americaniTrump Jr, 'Ucraina? Americani stanchi di firmare assegni' - Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina ho sentito dire che la guerra in Ucraina era la priorità ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Jr Ucraina Americani