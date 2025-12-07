Trump | indagare sui big del food esteri

7.05 Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia e alla Commissione federale per il Commercio di indagare sulla filiera alimentare per potenziali cartelli sui prezzi e altri comportamenti anticoncorrenziali volti ad aumentare i costi di beni alimentari e semi soprattutto da parte di aziende straniere Lo ha annunciato la Casa Bianca, sottolineando che il presidente ha disposto una task force per indagare eventuali comportamenti anticoncorrenziali e se esistono minacce alla sicurezza nazionale da parte di aziende straniere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tg2. . Negli #StatiUniti #Trump attacca sul caso #Epstein e ordina al dipartimento di giustizia di indagare sui legami tra il finanziere e #BillClinton. Poi firma un ordine per ridurre i dazi su alcuni prodotti alimentari - facebook.com Vai su Facebook

Trump: indagare su Epstein-Clinton - Il presidente Usa Trump ha annunciato su Truth che chiederà "alla procuratrice generale Pam Bondi e al Dipartimento di Giustizia, insieme ai nostri grandi patrioti dell'Fbi, di indagare sul ... Segnala rainews.it

Dazi, ultime notizie. Trump esclude gli smartphone dai dazi reciproci, su «auto, acciaio, farma e chip ci saranno tariffe specifiche» - Il presidente americano Donald Trump “ha detto che auto, acciaio, prodotti farmaceutici, chip e altri materiali saranno inclusi in dazi specifici, per garantire che le tariffe siano applicate in modo ... Come scrive ilsole24ore.com

Dem contro Trump: richiesta di indagine per insider trading legato alla sospensione dei dazi - Il deputato democratico Adam Schiff ha chiesto al Congresso di indagare se il presidente Donald Trump abbia commesso insider trading o manipolazione del mercato quando ha all’improvviso sospeso una ... Si legge su ilsole24ore.com

Trump non esclude di indagare Biden, 'non si è dato la grazia' - Nella sua prima intervista da presidente a Fox News, Donald Trump non ha escluso la possibilità aprire un'indagine su Joe Biden. Scrive ansa.it