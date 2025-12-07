Trump boccia l’Ue e promuove la Russia Mosca | Non più definiti minaccia da Usa è positivo

Se l’Unione europea finisce nel mirino di Donald Trump tanto da richiedere una replica tempestiva, la Russia vede il bicchiere mezzo pieno. Nel documento sul cambiamento della strategia della Sicurezza nazionale degli Stati Uniti da parte dell’amministrazione trumpiana, Mosca non viene menzionata come “una minaccia diretta“. Un dettaglio che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

