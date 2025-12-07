Truffe telefoniche | i prefissi esteri a cui non bisogna mai rispondere
Arrivano quasi sempre all’ora sbagliata: un singolo squillo, un prefisso sconosciuto, l’istinto di richiamare “per capire”. È esattamente lì che si apre la trappola. Nel 2025 la mappa delle truffe telefoniche ha cambiato pelle, diventando più aggressiva, più automatizzata e – soprattutto – internazionale. L’ecosistema delle frodi si affida a prefissi stranieri che aggirano le difese dell’utente medio e trasformano uno smartphone in un potenziale varco verso il conto corrente. I prefissi più usati? +27 (Sudafrica), +30 (Romania), +31 (Paesi Bassi), +33 (Francia), +34 (Spagna), +44 (Regno Unito), +49 (Germania), +60 (Malesia), +62 (Indonesia), +84 (Vietnam), +91 (India), +92 (Pakistan), +218 (Libia), +223 (Mali), +254 (Kenya), +351 (Portogallo), +353 (Irlanda), +370 (Lituania), +855 (Cambogia). 🔗 Leggi su Panorama.it
