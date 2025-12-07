Trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa nel Vicentino donna muore in ospedale

E' morta la donna di 49 anni ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di sangue. Nel primo pomeriggio era stata decretata la morte cerebrale e, trascorse le sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione dell'ospedale dove è stata ricoverata, i sanitari hanno dichiarato la morte clinica. La Procura di Vicenza avrebbe già disposto l'esame autoptico il cui esito, probabilmente, potrà chiarire come è stata provocata la ferita alla testa, piuttosto profonda. Rimane comunque il mistero su quanto accaduto in via Zara, sotto la palazzina dove viveva la donna assieme al compagno e al figlio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa nel Vicentino, donna muore in ospedale

Approfondisci con queste news

Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

È morta la donna di 49 anni ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di sangue. Lo si apprende da fonti vicino agli inquirenti. Nel primo pomeriggio era stata decretata la morte cerebrale e Vai su X

È morta la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa a Vicenza: “Profonda ferita alla testa” - È morta Diana Canevarolo, la donna di 49 anni che giovedì scorso era stata trovata in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di ... fanpage.it scrive

Giallo a Vicenza: morta la 49enne trovata in una pozza di sangue - Diana Canevarolo era stata ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo: disposta l'autopsia ... Segnala msn.com

È morta la donna trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa: aveva una ferita alla testa - È stata disposta l’autopsia e continuano le indagini per far chiarezza sulla vicenda ... Si legge su msn.com

Diana Canevarolo, morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza: le cause sono ancora un mistero, disposta l'autopsia - La donna di 49 anni era stata ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza ... Scrive msn.com

Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue fuori casa: è in condizioni disperate - Una donna in una pozza di sangue è stata trovata questa mattina, intorno alle 5, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. Scrive ilmessaggero.it

Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito - La Procura procede con l'autopsia che dovrà accertare cosa o chi abbia procurato la grave ferita ... Segnala msn.com