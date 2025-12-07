Trovata agonizzata a Torri di Quartesolo vicino Vicenza Diana Carnevarolo è morta | disposta l' autopsia

Diana Canevarolo è in morte cerebrale dopo il ritrovamento ferita: disposta l’autopsia per chiarire cosa sia successo. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Trovata agonizzata a Torri di Quartesolo vicino Vicenza, Diana Carnevarolo è morta: disposta l'autopsia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Diana Canevarolo è morta, era stata trovata in una pozza di sangue sotto a Vicenza: aveva 49 anni - Era stata ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo ... Secondo ilmattino.it

Diana Canevarolo, morta dopo 2 giorni di agonia la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa: «Potrebbe essere stata colpita» - Speranze finite per Diana Canevarolo, la 49enne originaria di Vo' trovata giovedì mattina in un lago di sangue nel cortile di casa a Torri di Quartesolo, ... Si legge su ilgazzettino.it

Morte cerebrale per la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza - Intanto nelle prossime ore è atteso un nuovo sopralluogo all'interno dell'abitazione ... msn.com scrive