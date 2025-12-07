Trovata agonizzante a Torri di Quartesolo vicino Vicenza Diana Canevarolo è morta | disposta l' autopsia
Diana Canevarolo è in morte cerebrale dopo il ritrovamento ferita: disposta l’autopsia per chiarire cosa sia successo. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Donna agonizzante trovata a Torri di Quartesolo vicino Vicenza fuori dalla casa dove vive con marito e figlio
