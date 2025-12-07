Trova portafogli con documenti e denaro e si mette alla ricerca del proprietario | Felice non perde il ' vizio' e il sindaco lo ringrazia

Si è ancora una volta distinto per un gesto di grande onestà Felice Rupa, cittadino di Fossacesia e volontario del gruppo comunale di protezione civile di Fossacesia. Sabato si trovava in supermercato del posto quando ha trovato un portafogli con documenti, carte di credito e denaro: subito si è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

