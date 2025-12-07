Tropical c’è la Pistoiese San Marino a Teramo

Big match allo stadio ’Grandi’ questo pomeriggio. Una giornata storica per il piccolo Tropical Coriano, alle prese con la blasonata Pistoiese (che in Romagna non avrà al seguito i suoi tifosi ai quali è stata negata la vendita dei biglietti). Un match che, al netto della differenza di punti messi insieme sin qui dalle due squadre, è di vitale importanza per la squadra di mister Scardovi che occupa il penultimo posto in classifica e ha bisogno più che mai di scalare qualche posizione. Gara dall’alto tasso di difficoltà anche per il San Marino che sarà impegnato sul campo del Teramo. Contro la seconda della classe la squadra di mister Malgrati ha l’occasione, seppur complicata, di staccarsi ancora un po’ dalla zona pericolosissima della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

