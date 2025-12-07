Tris per l' ' Ancona che riprende a correre | dorici letali sulle palle inattive Sammaurese ko

Anconatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver timbrato il pass per le semifinali di Coppa Italia di categoria superando l’Unipomezia ai rigori, alla seconda trasferta in quattro giorni l’Ancona si riconcilia con il campionato, con un tris rifilato al fanalino di coda Sammaurese. Tre punti che assumono i contorni di iniezione di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Ancona, che colpaccio nella tana del Termoli. E’ duello acceso ma per i dorici è tris di punti

Serie D, Ancona-San Marino 0-0: dorici a caccia del tris dopo le vittorie con Termoli e Atletico Ascoli | LA DIRETTA

Non c'è due senza tre: un'Ancona solida e pratica fa tris piegando il San Marino con un gol per tempo

L'Ancona suona la nona: tris a Sora e risposta all'Ostiamare capolista. Decidono Kouko (doppietta) e l'ex De Luca, vetta sempre a -3 - SORA Soffre nel primo tempo, poi esplode nella ripresa: l'Ancona centra a Sora l'ennesima vittoria - Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Tris Ancona Riprende Correre