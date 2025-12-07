Trianon Viviani gli appuntamenti della settimana da lunedì 8 a domenica 14 dicembre

Sette giorni particolarmente intensi: un concerto gospel, un appuntamento della rassegna TrianonDanza, la stand up comedy di Mariano Bruno, lo spettacolo magico internazionale “Bubbles revolution” e il recital di Tommaso Primo. Da lunedì 8 a domenica 14 dicembre La programmazione del Trianon Viviani prosegue nel mese di dicembre con tanti appuntamenti che vanno dalla musica . 🔗 Leggi su 2anews.it

