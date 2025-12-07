Treviglio Le minoranze bocciano il bilancio previsionale 2026 | un emendamento simbolico per restituire umanità ai conti comunali

Treviglio. Un emendamento “simbolico” per restituire “ umanità ” al bilancio. È quello che verrà discusso nel corso della seduta consiliare di mercoledì 17 dicembre attraverso il quale le opposizioni, Pd e la lista civica Tura Sindaco, puntano a ripristinare un fondo comunale da 10mila euro per coprire spese sanitarie terapeutiche e riabilitative. Una misura che, come sottolineano i componenti della minoranza, fino al 2024 era garantita dal Comune e che nel bando 2025 è stata eliminata, limitando i rimborsi ai soli farmaci di Fascia C. L’idea è quindi collocare il fondo nel capitolo dedicato agli “Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale”, finanziandolo attraverso una riduzione equivalente di quello relativo alle “Spese per incarichi di studio, consulenza e collaborazioni”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it