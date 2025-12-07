Treviglio Le minoranze bocciano il bilancio previsionale 2026 | un emendamento simbolico per restituire umanità ai conti comunali
Treviglio. Un emendamento “simbolico” per restituire “ umanità ” al bilancio. È quello che verrà discusso nel corso della seduta consiliare di mercoledì 17 dicembre attraverso il quale le opposizioni, Pd e la lista civica Tura Sindaco, puntano a ripristinare un fondo comunale da 10mila euro per coprire spese sanitarie terapeutiche e riabilitative. Una misura che, come sottolineano i componenti della minoranza, fino al 2024 era garantita dal Comune e che nel bando 2025 è stata eliminata, limitando i rimborsi ai soli farmaci di Fascia C. L’idea è quindi collocare il fondo nel capitolo dedicato agli “Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale”, finanziandolo attraverso una riduzione equivalente di quello relativo alle “Spese per incarichi di studio, consulenza e collaborazioni”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giovedì 27 novembre a Treviglio (Bergamo) è avvenuta una rapina brutale e violenta nella villa di via Tasso della famiglia Marini, noto imprenditore e presidente della Sai Treviglio, l’azienda specializzata nel trasporto pubblico della città. In casa c'erano la - facebook.com Vai su Facebook
Treviglio, variazione di bilancio da 8 milioni: fondi per scuola, impianti sportivi e centro di raccolta rifiuti - Via libera dal consiglio comunale di Treviglio a una maxi variazione di bilancio dall’ammontare di 8 milioni di euro circa approvata nel corso della seduta consiliare che ha avuto luogo nella serata ... Lo riporta bergamonews.it
Treviglio, misteriosa schiuma bianca nella roggia: il caso sbarca in consiglio comunale - La misteriosa schiuma bianca che da anni si forma nella roggia di via Pontirolo diventa un caso politico. Secondo bergamonews.it
Bilancio di gestione del Comune di Treviglio: recupero record dell'evasione - Il Comune di Treviglio ha presentato il bilancio di gestione per il 2024. Riporta ecodibergamo.it