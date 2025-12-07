Trebaseleghe colpo nella notte all’area di servizio | forzata la cassa self-service
Colpo nella notte a Trebaseleghe. Ignoti hanno preso di mira l’area di servizio Mason Carburanti, riuscendo a forzare la colonnina del self-service e ad asportare il denaro contenuto all’interno: il bottino ammonterebbe a qualche centinaio di euro. A lanciare l’allarme è stato il personale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
