Iniziamo con la solita dotta citazione, stavolta ciceroniana: Historia opus oratorium, che, comunque la s’interpreti, pone il problema dell’interconnessione tra storiografia e politica. Rapporto inevitabilmente difficile, direi conflittuale, come del resto ogni rapporto tra narrazioni e fatti, in mezzo ai quali c’è o non c’è la sincerità. E qui ci occorre Polibio: «Bisogna che un uomo virtuoso sia affezionato agli amici e amante della patria, e, con gli amici, odiare i nemici e amare gli amici; ma qualora assuma la veste dello storiografo, deve dimenticare ogni cosa del genere, e spesso onorare di grandi lodi i nemici, quando le loro gesta lo richiedano, e condannare e rimproverare i più stretti amici, qualora gli errori dei loro atti lo indichino». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tre parole per liberare la storiografia dall’ideologia: raccontare i fatti. Anche con l’aiuto di cinema e letteratura