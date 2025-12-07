“ Non è vero che a Trump non serve l’Europa o che rinuncia all’Europa. Sa di averla in tasca, è per quello che se ne frega. Li ha a rimorchio a prescindere”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, in onda ogni sabato sul Nove, ha commentato il documento di Strategia nazionale pubblicato dall’amministrazione Trump venerdì 5 dicembre. Due esempi? “I dazi e il 5% di spese militari alla Nato: avremmo potuto trattare un quattro e mezzo, un tre e mezzo, invece no: abbiamo firmato il 5%. – ha spiegato il direttore del Fatto Quotidiano – L’Europa lui la dà per scontata con queste classi dirigenti che fanno finta di contestarlo quando sono lontane e poi vanno a leccargli il culo quando sono alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Trump rinuncia all’Europa? No, sa di avere in tasca questa classe politica: li brutalizza con il loro consenso”