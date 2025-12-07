Trappola San Donà Conad fai attenzione

Trasferta veneta per la Conad (19), impegnata alle 18 nell’ottava giornata di Serie A3 a San Donà di Piave (8). Un match che potrebbe sembrare agevole, visto il divario in classifica, ma che sottopone la capolista ad un avversario tutt’altro che banale: i padroni di casa, infatti, sono imbattuti davanti al pubblico amico, dove hanno conquistato 3 vittorie in altrettanti match. Qui Conad. È il libero Alessandro Zecca a parlare del momento della Conad, attualmente prima con 4 lunghezze di vantaggio su San Giustino: "L’aspetto più importante della nostra costanza è l’intensità che stiamo mettendo negli allenamenti: lavoriamo con concentrazione, attenzione ai dettagli e stiamo facendo un ottimo lavoro sia in palestra sia fisicamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

