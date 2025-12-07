Traporti gratuiti per i giovani durante le festività natalizie

Tpl gratuito per i giovani del Lazio nel periodo delle feste. Parte lunedì 8 dicembre la promozione lanciata dalla Regione con la campagna "Natale in tour 2025" che permetterà appunto ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni residenti nel Lazio e iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Natale on tour 2025, trasporti pubblici gratis nel Lazio per under 25 dall’8 dicembre al 6 gennaio - La Regione Lazio ha deciso di rendere questo Natale speciale per i giovani offrendo una possibilità unica: dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, tutti i ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 25 anni pot ... Come scrive msn.com

