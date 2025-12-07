Tragedia sull’autostrada A5 Torino – Aosta | ancora poco chiara la dinamica in cui è morta una neonata di pochi mesi Spunta l’ipotesi di un’auto pirata

La bimba di pochi mesi morta in un incidente ieri sera sull’autostrada A5 Torino Aosta, potrebbe non essere morta per l’impatto della caduta, una volta sbalzata fuori dall’auto su cui viaggiava con la mamma, ma per l’impatto con altre auto. Gli accertamenti medico legali sono in corso e l’ipotesi è che una o più vetture l’abbiano travolta in velocità una volta fuori dall’abitacolo, probabilmente anche senza accorgersi, mentre i mezzi erano privi di controllo dopo lo scontro. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 20 in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, ed è stato un tamponamento che ha coinvolto più mezzi. 🔗 Leggi su Open.online

