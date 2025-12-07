Tragedia sfiorata alla partita di volley malori a raffica tra le giocatrici per una fuga di monossido

Catania, 7 dicembre 2025 – Tragedia sfiorata alla partita di pallavolo femminile per una fuga di monossido. Ieri sera, durante l’incontro tra  Zafferana Volley e Volley '96 Milazzo  al palatenda di Zafferana Etnea atlete di entrambe le squadre sono state colte da malore. Il primo allarme è partito  al terzo set nella squadra ospite: una delle giocatrici sviene. Mentre è in ripresa, una compagna inizia ad avvertire capogiri e difficoltà respiratorie. Di lì a poco la situazione precipita. A mano a mano anche altre ragazze si sentono male, tutte manifestano sintomi analoghi. Sul posto arriva l’ambulanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

